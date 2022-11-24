***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )ÖzSPK tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet, Bankamızca 24.11.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081956BIST