***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.12.2022 18:23
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç tavanına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Bankamızca bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde ve sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymetin (İTMK) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak ihraç belgesindeki izin süresince yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ve bu ihraca ilişkin gerekli tüm yasal başvuru ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089047
BIST
18:055.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 10,11
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
18:0518,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0519,7966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0127
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7648
18:051.090,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 1.090,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.094,67
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|4.062,00
|117.913.089
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|348.092.277
|% 10,00
|
|OSMEN
|69,30
|15.155.110
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|54.074.524
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|647.293.842
|% 10,00
|
|ARASE
|205,30
|313.300.815
|% -9,16
|
|ITTFH
|3,75
|211.818.702
|% -8,54
|
|YBTAS
|55.000,00
|2.887.495
|% -8,33
|
|MAKTK
|6,40
|138.390.394
|% -7,38
|
|RYSAS
|23,26
|75.262.581
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|THYAO
|142,90
|7.320.225.991
|% -2,06
|
|ASELS
|59,25
|6.046.256.198
|% -2,87
|
|EREGL
|42,12
|5.874.053.616
|% 0,43
|
|AKBNK
|19,95
|5.668.311.409
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,04
|4.057.912.915
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,76
|5.127.893.339
|% -1,54
|
|VAKBN
|12,28
|4.972.907.679
|% -3,23
|
|YKBNK
|12,00
|4.622.085.222
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6556
|18,6579
|% 0,03
|
|Euro
|19,7684
|19,7966
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,4482
|22,5608
|% -0,84
|
|Frank
|20,0437
|20,1644
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.346
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.558
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|2,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 115, 793.00 milyon TL de
-
17:58KRDMD
Yüzde 4.67 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 344, 453 adet işlem
-
17:57SASA
Yüzde 5.57 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 652, 482 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 4.72 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 225 adet işlem
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17:55EDIP
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 610 adet işlem