***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
10.10.2022 14:38
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2022
Açıklama
İlgi: 10.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 35 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak Özet ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069808
BIST
15:583.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 25,68
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:5818,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:5818,0673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:581.001,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -13,33
|Açılış
|: 1.001,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:56
|CRFSA
|44,32
|85.663.673
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.854.513
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.239.568
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|147.035.863
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.706.353
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.721.479
|% -6,40
|
|PRDGS
|4,38
|85.944.058
|% -5,40
|
|THYAO
|86,10
|4.634.318.579
|% 2,26
|
|ASELS
|32,66
|2.335.565.090
|% 3,75
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.401.993
|% 0,93
|
|SASA
|85,65
|1.930.633.251
|% -1,61
|
|SISE
|30,30
|1.855.617.673
|% 1,81
|
|EKGYO
|4,34
|1.982.401.993
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|267.677.730
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|987.272.086
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,33
|620.259.940
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.224.379
|% 6,30
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5676
|18,5905
|% -0,14
|
|Euro
|18,0428
|18,0653
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4900
|20,5927
|% -0,43
|
|Frank
|18,5303
|18,6419
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9267
|4,9514
|% -0,22
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-18,59
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,19
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.731
|6.782
|-149,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11FLAP
Yüzde 4.69 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 383, 651 adet işlem
-
16:10ORCAY
Yüzde 4.34 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 555 adet işlem
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.60 ) 3, 939
-
16:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TRKCM
-
16:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EKGYO