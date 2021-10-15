***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
15.10.2021 12:07
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021
Açıklama
İlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970993
BIST
11:581.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:589,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:5810,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0258
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:58528,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,73
|Açılış
|: 528,50
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,30
|18.726.107
|% 6,79
|
|PENGD
|3,59
|17.628.011
|% 5,59
|
|SARKY
|13,14
|16.334.619
|% 4,95
|
|CEOEM
|10,29
|66.148.570
|% 4,89
|
|BAYRK
|8,91
|1.498.154
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.755.877
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.863
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,66
|63.790.657
|% -9,84
|
|GARAN
|9,06
|1.093.997.912
|% -2,16
|
|TUPRS
|128,20
|416.158.164
|% 2,56
|
|THYAO
|14,43
|323.404.277
|% 0,91
|
|ASELS
|16,60
|262.801.456
|% 0,18
|
|EREGL
|17,57
|257.024.530
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,86
|236.326.973
|% 1,09
|
|GARAN
|9,06
|1.093.997.912
|% -2,16
|
|YKBNK
|2,37
|236.324.922
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|138.039.806
|% -2,03
|
|AKBNK
|5,17
|199.976.275
|% -1,52
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2073
|9,2112
|% 0,37
|
|Euro
|10,6924
|10,6991
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,5881
|12,6512
|% 0,56
|
|Frank
|9,9288
|9,9886
|% 0,28
|
|Riyal
|2,4462
|2,4584
|% 0,22
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-10,71
|
|Altın Gr.
|528
|529
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.474
|3.562
|-14,00
|
|Yarım
|1.679
|1.723
|-6,78
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|0,82
|