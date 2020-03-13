***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2020 20:14
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin uzatımına ilişkin esas sözleşme tadilinin Genel Kurul tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızın 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 2020 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği 13 Mart 2020 tarihli Banka Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Genel Kurul tarafından onaylanan esas sözleşme tadili ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKB Genel Kurul Onayli Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828970
BIST