***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B+ ve görünümünü Negatif olarak teyit etmiştir. Aynı zamanda, Fitch Ratings Banka'nın Destek Notu'nu 4'ten 5'e, Sermaye Benzeri Tahvil Notunu ise yeni derecelendirme kriterleri kapsamında B'den B-'ye revize etmiştir. Diğer tüm derecelendirme notları korunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845851BIST