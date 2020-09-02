***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
02.09.2020 09:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir. Bunu takiben, 1 Eylül 2020 tarihinde derecelendirme kuruluşu Yapı ve Kredi Bankası'nın tüm derecelendirme notlarını teyit ederken, Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872816
BIST
10:191.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:197,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3774
En Düşük
7,3588
10:198,7578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7547
10:19464,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,88
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:17
|FRIGO
|23,16
|331.790
|% 20,97
|
|YKSLN
|8,05
|20.242.097
|% 13,94
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.472.218
|% 9,99
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,69
|570.545
|% -6,60
|
|RALYH
|5,68
|3.602.703
|% -5,65
|
|FENER
|30,18
|152.815.939
|% 7,02
|
|GSRAY
|3,26
|108.073.082
|% 2,84
|
|BJKAS
|3,27
|94.144.766
|% 5,48
|
|SISE
|6,22
|72.478.319
|% 0,32
|
|GARAN
|6,87
|60.954.717
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,26
|108.073.082
|% 2,84
|
|BJKAS
|3,27
|94.144.766
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,78
|47.819.738
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|48.822.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|28.071.429
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3727
|7,3774
|% 0,13
|
|Euro
|8,7527
|8,7578
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,8169
|9,8662
|% -0,11
|
|Frank
|8,0542
|8,1027
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-5,30
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|0,40
|