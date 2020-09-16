***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.09.2020 09:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin tahvil notunu B1'den B2'ye, yabancı para mevduat notu tavanını B3'den Caa1'ye ve yabancı para tahvil notunu B1'den B2'ye indirmiş, not görünümlerini negatif olarak korumuştur. Bunu takiben, 15 Eylül 2020 tarihinde Yapı Kredi Bankası'nın da aralarında bulunduğu 13 Türk bankasının derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize ederken, not görünümlerini negatif olarak korumuştur. Bu doğrultuda, Moody's Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu B3'den Caa1 seviyesine indirmiştir. Moody's ayrıca Banka'nın Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notunu (Yabancı Para) B1'den B2'ye, Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notunu (Türk Lirası) B1'den B2'ye ve Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi notunu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875207
BIST
10:141.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.113
10:147,4986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4986
En Düşük
7,4788
10:148,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8930
En Düşük
8,8600
10:14473,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 473,07
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,29
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:14
|VAKFN
|4,03
|3.283.603
|% 1.165,33
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|52.537.636
|% -9,99
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|LKMNH
|12,33
|6.457.049
|% -7,64
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|PETKM
|4,42
|94.981.795
|% 0,45
|
|SASA
|16,57
|85.227.167
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,11
|62.266.054
|% 0,00
|
|FENER
|30,64
|52.537.636
|% -9,99
|
|SISE
|6,40
|48.443.713
|% 0,79
|
|PETKM
|4,42
|94.981.795
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,11
|62.266.054
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|12.295.921
|% 1,90
|
|NTHOL
|2,42
|23.930.900
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,70
|26.398.274
|% 0,37
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4950
|7,4986
|% 0,12
|
|Euro
|8,8836
|8,8884
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6282
|9,6765
|% 0,00
|
|Frank
|8,2265
|8,2760
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,05
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|9,63
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,26
|41,26
|0,73
|