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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.09.2020 09:00
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***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin tahvil notunu B1'den B2'ye, yabancı para mevduat notu tavanını B3'den Caa1'ye ve yabancı para tahvil notunu B1'den B2'ye indirmiş, not görünümlerini negatif olarak korumuştur. Bunu takiben, 15 Eylül 2020 tarihinde Yapı Kredi Bankası'nın da aralarında bulunduğu 13 Türk bankasının derecelendirme notlarını aşağı yönlü revize ederken, not görünümlerini negatif olarak korumuştur. Bu doğrultuda, Moody's Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu B3'den Caa1 seviyesine indirmiştir. Moody's ayrıca Banka'nın Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notunu (Yabancı Para) B1'den B2'ye, Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Notunu (Türk Lirası) B1'den B2'ye ve Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi notunu B1(cr)'den B2(cr)'ye revize etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875207


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Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,28 27,31 0,16  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
B. Petrol 41,26 41,26 0,73  
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