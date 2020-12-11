***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.12.2020 09:24
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde Moody's yabancı para ülke tavanı metodolojisinde yapmış olduğu değişiklik ile Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu "Caa1" seviyesinden "B2" seviyesine yukarı yönlü revize etmiş, görünümü ise "Negatif" olarak korumuştur. Diğer tüm notlar aynı seviyede korunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892726
BIST
10:461.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:467,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9540
En Düşük
7,8772
10:469,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6534
En Düşük
9,5637
10:46468,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:46
|DITAS
|38,72
|4.421.243
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.978.413
|% 9,95
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,46
|2.489.881
|% -5,75
|
|RHEAG
|4,19
|6.170.388
|% -4,99
|
|VANGD
|7,54
|598.864
|% -4,80
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|GARAN
|9,47
|357.883.348
|% -0,32
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|ASELS
|17,41
|198.094.202
|% -1,25
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|ALBRK
|1,86
|182.648.805
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,45
|134.471.538
|% 1,40
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9428
|7,9481
|% 0,73
|
|Euro
|9,6360
|9,6472
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,5314
|10,5843
|% 0,65
|
|Frank
|8,9130
|8,9667
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1092
|2,1197
|% 0,54
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
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