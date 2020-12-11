***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 10 Aralık 2020 tarihinde Moody's yabancı para ülke tavanı metodolojisinde yapmış olduğu değişiklik ile Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu "Caa1" seviyesinden "B2" seviyesine yukarı yönlü revize etmiş, görünümü ise "Negatif" olarak korumuştur. Diğer tüm notlar aynı seviyede korunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892726BIST