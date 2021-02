***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Şubat 2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir. Bunu takiben, 26 Şubat 2021 tarihinde derecelendirme kuruluşu Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Negatif'ten Durağan'a revize etmiştir, not B+ olarak korunmuştur.