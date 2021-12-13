***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yerel Para derecelendirme not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiş ve Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-" seviyesinde teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 10 Aralık 2021 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünü Durağan'dan Negatif'e revize etmiş, notu ise B+ olarak korunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982864BIST