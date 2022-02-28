***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 09:29
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin İhraççı Temerrüt Derecelendirmeleri (IDR) notunu 'BB-' den "B+" ya aşağı yönlü revize ederek görünümü "Negatif" olarak teyit etmiştir. Bu kararı takiben, 25 Şubat 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"'dan "B"ye revize etmiş ve görünümünü ise "Negatif" olarak korumuştur.
http://www.kap.org.tr/t
12:151.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:1513,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0351
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:1515,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0384
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:15842,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,31
|Açılış
|: 842,03
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:15
|EDATA
|22,10
|9.684.005
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,08
|72.983.960
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|72.983.960
|% 9,26
|
|RALYH
|7,94
|19.801.521
|% 9,07
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,36
|2.100.761.932
|% -3,44
|
|EREGL
|31,34
|1.056.248.807
|% 0,58
|
|KRDMD
|11,58
|815.266.989
|% 2,30
|
|ASELS
|21,38
|475.376.119
|% 4,09
|
|AKBNK
|7,01
|444.054.868
|% -2,23
|
|YKBNK
|3,61
|337.826.712
|% -1,63
|
|ADESE
|0,70
|58.305.101
|% 7,69
|
|THYAO
|26,36
|2.100.761.932
|% -3,44
|
|EKGYO
|2,00
|143.080.841
|% -1,96
|
|KRDMD
|11,58
|815.266.989
|% 2,30
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8224
|13,8306
|% 0,25
|
|Euro
|15,4461
|15,5920
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,3902
|18,4824
|% -0,31
|
|Frank
|14,8495
|14,9389
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6639
|3,6823
|% -0,07
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,45
|
|Altın Gr.
|842
|842
|3,31
|
|Cumhuriyet
|5.638
|5.723
|21,00
|
|Tam
|5.603
|5.749
|17,19
|
|Yarım
|2.708
|2.781
|8,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.390
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|4,26
|