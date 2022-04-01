***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.04.2022 09:25
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 31 Mart 2022 tarihinde, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin (YKB) Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu 'B' olarak, Negatif Görünüm ile teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014856
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0110
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6890
En Düşük
14,6377
18:0516,2418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0082
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05913,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 913,34
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|TMSN
|16,65
|24.914.988
|% 0,00
|
|SRVGY
|82,80
|10.972.106
|% 0,00
|
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 0,00
|
|ACSEL
|27,72
|14.208.754
|% 0,00
|
|ADEL
|27,40
|10.109.139
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|79.203.027
|% 0,00
|
|AGHOL
|36,64
|40.049.708
|% 0,00
|
|AGESA
|20,26
|5.183.074
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6764
|14,6826
|% 0,07
|
|Euro
|16,2260
|16,2418
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2065
|19,3029
|% -0,08
|
|Frank
|15,8321
|15,9275
|% -0,00
|
|Riyal
|3,8994
|3,9190
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-2,25
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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17:58MZHLD
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
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