***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 31 Mart 2022 tarihinde, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin (YKB) Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu 'B' olarak, Negatif Görünüm ile teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014856BIST