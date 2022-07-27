***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 09:28
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B+"dan "B"ye, Sermaye benzeri ihraç notunu "B-"den "CCC+"ya revize ederek görünümü Negatif olarak korumuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047935
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.566
En Düşük
2.535
18:0517,8786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
18:0518,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1812
En Düşük
18,0653
18:05988,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,31
|Açılış
|: 988,29
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|24,10
|42.070.355
|% 1,38
|
|OSMEN
|23,84
|2.188.451
|% 0,40
|
|OSTIM
|1,91
|14.085.669
|% 0,00
|
|NIBAS
|8,71
|4.514.461
|% 0,00
|
|ORGE
|9,10
|21.023.549
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,36
|10.675.855
|% 0,00
|
|ADEL
|24,84
|4.131.583
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|49.816.951
|% 0,00
|
|AGESA
|20,42
|9.934.431
|% 0,00
|
|AEFES
|34,60
|115.535.403
|% 0,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|1.221.449.838
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,71
|1.061.122.075
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,35
|186.639.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8724
|17,8793
|% 0,12
|
|Euro
|18,1309
|18,1462
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,4865
|21,5942
|% 0,32
|
|Frank
|18,5138
|18,6253
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7447
|4,7685
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,16
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.647
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.239
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,48
|