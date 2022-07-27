***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B+"dan "B"ye, Sermaye benzeri ihraç notunu "B-"den "CCC+"ya revize ederek görünümü Negatif olarak korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047935BIST