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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

27.07.2022 09:28
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B+"dan "B"ye, Sermaye benzeri ihraç notunu "B-"den "CCC+"ya  revize ederek görünümü Negatif olarak korumuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047935


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