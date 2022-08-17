***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.08.2022 09:30
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para notunu "B2"den "B3"e görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir. Bu kararı takiben, 16 Ağustos 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ve teminatsız borçlanma notunu "B2"den "B3"e, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056158
BIST
10:402.944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 30,63
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.944
En Düşük
2.920
10:4017,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0531
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
10:4018,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:401.025,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.025,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:38
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|INTEM
|96,85
|5.112.630
|% 9,87
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|GZNMI
|50,95
|8.121.940
|% -9,98
|
|MANAS
|22,36
|28.676.813
|% -4,77
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|KARTN
|77,75
|40.892.232
|% -3,89
|
|PAMEL
|156,90
|5.631.848
|% -3,33
|
|THYAO
|67,20
|1.318.542.258
|% -0,96
|
|YKBNK
|5,74
|632.855.040
|% 2,50
|
|EKGYO
|3,71
|577.289.498
|% 4,80
|
|KCHOL
|43,42
|566.100.492
|% 0,79
|
|ISCTR
|6,38
|523.477.662
|% 3,24
|
|EKGYO
|3,71
|577.289.498
|% 4,80
|
|YKBNK
|5,74
|632.855.040
|% 2,50
|
|TSKB
|3,93
|398.138.704
|% 1,81
|
|ISCTR
|6,38
|523.477.662
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,86
|125.768.021
|% 3,33
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9618
|17,9670
|% 0,30
|
|Euro
|18,2551
|18,2622
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,6592
|21,7678
|% 0,32
|
|Frank
|18,8018
|18,9151
|% 0,12
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,34
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.892
|6.947
|-4,00
|
|Yarım
|3.358
|3.396
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.698
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,00
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|0,46
|