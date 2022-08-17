***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para notunu "B2"den "B3"e görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir. Bu kararı takiben, 16 Ağustos 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ve teminatsız borçlanma notunu "B2"den "B3"e, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan" a revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056158BIST