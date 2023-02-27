***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.02.2023 12:49
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 24 Şubat 2023 tarihinde, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B-", Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B", görünümü ise Negatif olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117066
BIST
16:165.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 73,49
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1618,8894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1619,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0256
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:161.099,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.099,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:14
|BFREN
|5.237,10
|101.293.222
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.815.279
|% 9,99
|
|SOKE
|14,45
|212.823.449
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.848.570
|% 9,97
|
|OYAKC
|48,32
|1.076.553.273
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,41
|10.850.108
|% -5,91
|
|ANSGR
|16,29
|15.988.560
|% -5,46
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.753.423.561
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,79
|4.768.169.539
|% 1,50
|
|KRDMD
|21,84
|3.333.106.158
|% -2,85
|
|ASTOR
|39,18
|3.075.572.064
|% 7,64
|
|EREGL
|43,62
|2.969.206.367
|% -1,40
|
|EKGYO
|8,79
|4.768.169.539
|% 1,50
|
|YKBNK
|9,34
|1.440.163.395
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,84
|3.333.106.158
|% -2,85
|
|AKBNK
|16,65
|2.412.376.343
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,72
|842.560.761
|% -2,89
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8818
|18,8906
|% 0,08
|
|Euro
|19,9331
|19,9401
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5585
|22,6717
|% 0,38
|
|Frank
|19,9935
|20,1140
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0187
|5,0438
|% -0,01
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.489
|7.541
|-83,00
|
|Yarım
|3.659
|3.690
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,29
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29VANGD
Yüzde 9.67 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 959 adet işlem
-
16:28KRSTL
Yüzde 9.55 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 851, 540 adet işlem
-
16:27NIBAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 477, 752 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA