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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

22.10.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Çimenoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Virma Sökmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Y. Ali Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Saruhan Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Erhan Adalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Serkan Ülgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Demir Karaaslan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu A. Cahit Erdoğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Hakan Alp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Nurgün Eyüboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Yakup Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883094


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