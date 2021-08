***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Gökhan Erün Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Risk Komitesi Melih Poyraz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Ahmet F. Ashaboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Mehmet Tırnaklı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi İzleme Komitesi Melih Poyraz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Demir Karaaslan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Serkan Ülgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Yakup Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Hakan Alp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu A. Cahit Erdoğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Saruhan Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Mehmet Erkan Akbulut Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Muharrem Kaan Şakul Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Uğur Gökhan Özdinç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)