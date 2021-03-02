***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıKonferans: 15 (katılınan), Roadshow: 7, (katılınan), Webcast: 4 (düzenlenen), Analist Günü: 8 (düzenlenen), Telekonferans yoluyla gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları: 400’e yakın1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818913Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı2 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler bölümünde yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBanka Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk politikası 2020 yılına ilişkin olarak 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Banka Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Banka’nın 2020 yılında yapacağı Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı 13 Mart 2020 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828964Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 16Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. 2020 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına bazı banka çalışanları ve yine bazı üniversite öğrencileri katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYokturEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 40,951.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul ToplantılarıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniGündem Madde 10: Yönetim Kurulu’nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi’nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka’nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 180.002.988,58 TL’nin genel kanuni yedek akçe ve 2.551.492,96 TL’nin ise gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde ayrılması sonrasında ulaşılan 3.417.505.290,05 TL’nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 934.001 TL’lik ret oyuna karşılık 6.818.756.646,21 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828964Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı13/03/2020 1 % 80,73 % 0,01 % 80,72 Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları Yoktur 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828964İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu ve Komiteler Denetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu ve Komiteler Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Bu komiteye ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu ve Komiteler Kurumsal Yönetim KomitesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Denetim Komitesi ve İcra Kurulu, riskin erken saptanması komitesinin görevlerini de yürütmektedir. Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu ve KomitelerFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Yönetim Kurulu ve Komiteler Ücretlendirme Komitesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, CEO’nun Mesajı, Yönetim Kurulu RaporuKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkelerFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYetenekli ve İşine Bağlı ÇalışanlarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 67 2 1Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 0 2 1Diğer (Other) Kredi Komitesi % 67 % 67 10 4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi24.02.2021Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYıldırım Ali Koç / Başkan, Levent Çakıroğlu / Başkan Vekili, Gökhan Erün / Murahhas Üye ve Genel Müdürİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı12Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıİç Denetim,İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından DeğerlendirilmesiYönetim kurulu başkanının adıYıldırım Ali Koçİcra başkanı / genel müdürün adıGökhan ErünYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkelerKadın üyelerin sayısı ve oranı2 (%20)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıYILDIRIM ALİ KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)LEVENT ÇAKIROĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)GÖKHAN ERÜN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/01/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)NICCOLO' UBERTALLI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/02/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)AHMET FADIL ASHABOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/09/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)WOLFGANG MAG.SCHILK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/10/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)AYKUT ÜMİT TAFTALI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)AHMET ÇİMENOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/03/2019 SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Üye sayılmaktadır. İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)NEVİN İMAMOĞLU İPEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/02/2020 SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Üye sayılmaktadır. İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)VİRMA SÖKMEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818913 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkelerÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı143İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEtik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri0 212 339 7353 / 0 212 339 7330 / 0 212 339 6039 Etik@yapikredi.com.tr, CikarCatismasi@yapikredi.com.tr, YolsuzluklaMucadele@yapikredi.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıİç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBanka ve Sendika üyeleri arasında, çalışma barışını korumak ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak amacıyla İşveren ile Sendika tarafından atanmış temsilcilerden oluşturulmuş "Çalışan İlişkileri Danışma Kurulu" (ÇİDAK) bulunmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBankamızda yedekleme planı tüm Üst Düzey yöneticilerimiz için yapılmakta olup Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBanka'da İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş, bedensel yetersizlik farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Ayrıca Banka’da uygulanan etik kurallara ilişkin doküman kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal web sitesinde yer alan Banka'nın İnsan Hakları Beyanı, çalışanların çeşitlilik, ifade özgürlüğü gibi alanlarda çalışanları güvence altına almaktadır. Öte yandan, Banka'nın tüm çalışanları, Uyum İç Kontrol ve Risk bünyesindeki etik tüzel koduna ve Etik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması bölümüne bu konulardaki tüm rahatsızlıklarını ve şikayetlerini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmektedir.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkelerKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlikİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBanka'nın "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler kısmında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri, Yapı Kredi Hakkında, Kurumsal Yönetim, Borçlanma Aracı İhraçları, Genel Kurul Toplantıları, Sizler İçin Buradayız.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümBanka ortaklık yapısı: Yatırımcı İlişkileri/Yapı Kredi Hakkında/Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu, Üst Yönetim, Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu ve Komitelerc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu ve Komitelerç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalard) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalarf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalarg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYetenekli ve İşine Bağlı Çalışanlar, Toplumsal Katkıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı10Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 91Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuİlke olarak, yönetim kurulundan önceki 7 gün içerisinde sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Bankamızda uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu Üyeleri'nin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYönetim Kurulu ve KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Çimenoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Virma Sökmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Y.Ali Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Nurgün Eyüboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Demir Karaaslan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Erhan Adalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Serkan Ülgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Yakup Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Hakan Alp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu A. Cahit Erdoğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) İcra Kurulu Saruhan Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914655BIST