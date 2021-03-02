***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
02.03.2021 22:19
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Konferans: 15 (katılınan), Roadshow: 7, (katılınan), Webcast: 4 (düzenlenen), Analist Günü: 8 (düzenlenen), Telekonferans yoluyla gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları: 400’e yakın
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818913
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
2 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Banka Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk politikası 2020 yılına ilişkin olarak 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Banka Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Banka’nın 2020 yılında yapacağı Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı 13 Mart 2020 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828964
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 16
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır. 2020 yılında yapılan Genel Kurul toplantısına bazı banka çalışanları ve yine bazı üniversite öğrencileri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 40,95
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkiler/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Gündem Madde 10: Yönetim Kurulu’nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi’nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka’nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, net dönem karından 180.002.988,58 TL’nin genel kanuni yedek akçe ve 2.551.492,96 TL’nin ise gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde ayrılması sonrasında ulaşılan 3.417.505.290,05 TL’nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına, 934.001 TL’lik ret oyuna karşılık 6.818.756.646,21 TL’lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828964
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
13/03/2020 1 % 80,73 % 0,01 % 80,72 Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları Yatırımcı İlişkiler/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları Yoktur 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828964
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu ve Komiteler Denetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu ve Komiteler Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Aday Gösterme Komitesi bulunmamaktadır. Bu komiteye ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu ve Komiteler Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Denetim Komitesi ve İcra Kurulu, riskin erken saptanması komitesinin görevlerini de yürütmektedir. Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu ve Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Yönetim Kurulu ve Komiteler Ücretlendirme Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı, CEO’nun Mesajı, Yönetim Kurulu Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yetenekli ve İşine Bağlı Çalışanlar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 67 2 1
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 0 2 1
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 67 % 67 10 4
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
24.02.2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yıldırım Ali Koç / Başkan, Levent Çakıroğlu / Başkan Vekili, Gökhan Erün / Murahhas Üye ve Genel Müdür
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
12
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç Denetim,İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemlerinin İşleyişinin Denetim Komitesi Tarafından Değerlendirilmesi
Yönetim kurulu başkanının adı
Yıldırım Ali Koç
İcra başkanı / genel müdürün adı
Gökhan Erün
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 (%20)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
YILDIRIM ALİ KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
LEVENT ÇAKIROĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
GÖKHAN ERÜN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/01/2018 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
NICCOLO' UBERTALLI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/02/2015 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AHMET FADIL ASHABOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/09/2005 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
WOLFGANG MAG.SCHILK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/10/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AYKUT ÜMİT TAFTALI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2016 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AHMET ÇİMENOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/03/2019 SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Üye sayılmaktadır. İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
NEVİN İMAMOĞLU İPEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/02/2020 SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6(3)a maddesi çerçevesinde Denetim Komitesi'nde görev aldığından Bağımsız Üye sayılmaktadır. İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
VİRMA SÖKMEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818913 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
143
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0 212 339 7353 / 0 212 339 7330 / 0 212 339 6039 Etik@yapikredi.com.tr, CikarCatismasi@yapikredi.com.tr, YolsuzluklaMucadele@yapikredi.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Banka ve Sendika üyeleri arasında, çalışma barışını korumak ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak amacıyla İşveren ile Sendika tarafından atanmış temsilcilerden oluşturulmuş "Çalışan İlişkileri Danışma Kurulu" (ÇİDAK) bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Bankamızda yedekleme planı tüm Üst Düzey yöneticilerimiz için yapılmakta olup Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı atamaları yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Banka'da İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş, bedensel yetersizlik farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Ayrıca Banka’da uygulanan etik kurallara ilişkin doküman kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal web sitesinde yer alan Banka'nın İnsan Hakları Beyanı, çalışanların çeşitlilik, ifade özgürlüğü gibi alanlarda çalışanları güvence altına almaktadır. Öte yandan, Banka'nın tüm çalışanları, Uyum İç Kontrol ve Risk bünyesindeki etik tüzel koduna ve Etik, Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması bölümüne bu konulardaki tüm rahatsızlıklarını ve şikayetlerini yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmektedir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Banka'nın "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" Kurumsal web sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Etik İlkeler kısmında yer almaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri, Yapı Kredi Hakkında, Kurumsal Yönetim, Borçlanma Aracı İhraçları, Genel Kurul Toplantıları, Sizler İçin Buradayız.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Banka ortaklık yapısı: Yatırımcı İlişkileri/Yapı Kredi Hakkında/Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu ve Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu ve Komiteler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Hukuki Açıklamalar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yetenekli ve İşine Bağlı Çalışanlar, Toplumsal Katkı
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
10
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 91
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
İlke olarak, yönetim kurulundan önceki 7 gün içerisinde sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Bankamızda uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu ve Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin bilgi Banka web sitesinde yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Çimenoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Virma Sökmen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevin İmamoğlu İpek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Y.Ali Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Levent Çakıroğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ahmet Çimenoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Virma Sökmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Gökhan Erün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Nurgün Eyüboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Demir Karaaslan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu M. Erkan Özdemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Erhan Adalı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Serkan Ülgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Yakup Doğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Hakan Alp Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu A. Cahit Erdoğan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other) İcra Kurulu Saruhan Yücel Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914655
BIST