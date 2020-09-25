***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.09.2020 15:56
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/09/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/10/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
İlgi: 27.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızın kurumsal yönetim derecelendirme çalışması ile ilgili olarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile Bankamız arasında 01.10.2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876714
BIST
17:121.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
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1.135
En Düşük
1.124
17:127,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,6850
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6870
En Düşük
7,5122
17:128,8954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0078
|Açılış
|: 8,8950
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|Önceki Kapanış
|: 8,9100
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8,9420
En Düşük
8,7728
17:12455,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,85
|Açılış
|: 455,56
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MERKO
|9,02
|48.709.469
|% 10,00
|
|MRSHL
|380,60
|31.471.075
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.213.484
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.838.980
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.116.991
|% -9,88
|
|GARAN
|7,21
|3.189.332.359
|% 2,85
|
|SISE
|7,02
|1.782.650.970
|% 2,78
|
|ASELS
|17,32
|1.127.938.990
|% 2,06
|
|AKBNK
|5,12
|687.388.384
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,30
|654.071.123
|% 0,61
|
|GARAN
|7,21
|3.189.332.359
|% 2,85
|
|SISE
|7,02
|1.782.650.970
|% 2,78
|
|HURGZ
|1,99
|468.480.435
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,30
|654.071.123
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,75
|334.392.242
|% 0,57
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6389
|7,6476
|% 0,29
|
|Euro
|8,8854
|8,8954
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,6626
|9,7111
|% -0,26
|
|Frank
|8,1797
|8,2289
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0292
|2,0394
|% 0,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-13,90
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,68
|41,68
|-0,26
|