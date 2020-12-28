***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.12.2020 12:48
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/09/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/10/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/12/2020
Açıklama
Bankamızca 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamasıyla 9,62 (96,17) olarak kamuya açıklanan Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan inceleme sonucunda 9,62 (96,17) olarak teyit edilmiştir.
Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, ana başlıklara ilişkin notlar önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir.
Ana Başlıklar
Ağırlık
2019
2020
Pay Sahipleri
25%
95,83
95,83
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
25%
96,22
96,22
Menfaat Sahipleri
15%
99,51
99,33
Yönetim Kurulu
35%
94,96
95,04
Toplam
100%
96,17
96,17
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu 28.12.2020 tarihli rapor ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapor Bankamız internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,83 96,22 99,33 95,04 96,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895113
BIST