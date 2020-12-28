***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/09/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/10/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/12/2020AçıklamaBankamızca 27.12.2019 tarihli özel durum açıklamasıyla 9,62 (96,17) olarak kamuya açıklanan Bankamızın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan inceleme sonucunda 9,62 (96,17) olarak teyit edilmiştir.Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuz, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiş olup, ana başlıklara ilişkin notlar önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir.Ana BaşlıklarAğırlık20192020Pay Sahipleri25%95,8395,83Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık25%96,2296,22Menfaat Sahipleri15%99,5199,33Yönetim Kurulu35%94,9695,04Toplam100%96,1796,17Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu 28.12.2020 tarihli rapor ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapor Bankamız internet sitesinde de yayınlanmaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,83 96,22 99,33 95,04 96,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895113BIST