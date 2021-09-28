***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.09.2021 11:24
.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/09/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/10/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
İlgi: 25.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız
Bankamızın kurumsal yönetim derecelendirme çalışması ile ilgili olarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile Bankamız arasında 01.10.2022 tarihine kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965473
BIST
14:071.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,21
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
14:078,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8919
En Düşük
8,8095
14:0710,3955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0769
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
14:07495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,07
|Açılış
|: 495,05
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ERSU
|4,62
|30.925.464
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|25.755.342
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.625.825
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.498.967
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.784.470
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.573.499
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.601.147
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,04
|96.482.726
|% -9,61
|
|THYAO
|13,74
|741.415.548
|% 1,55
|
|GARAN
|8,89
|622.108.443
|% -0,34
|
|TUPRS
|112,80
|466.759.154
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,30
|303.033.385
|% -1,10
|
|SISE
|8,02
|266.880.787
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|255.036.428
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|102.509.278
|% 0,75
|
|GARAN
|8,89
|622.108.443
|% -0,34
|
|THYAO
|13,74
|741.415.548
|% 1,55
|
|KRDMD
|6,30
|303.033.385
|% -1,10
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8852
|8,8884
|% 0,81
|
|Euro
|10,3862
|10,3955
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,0551
|12,1156
|% 0,12
|
|Frank
|9,5391
|9,5965
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3623
|2,3741
|% 0,80
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-16,69
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-21,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|-20,75
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-10,04
|
|Çeyrek
|791
|809
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,56
|