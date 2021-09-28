***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/09/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/10/2022Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaİlgi: 25.09.2020 tarihli özel durum açıklamamızBankamızın kurumsal yönetim derecelendirme çalışması ile ilgili olarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile Bankamız arasında 01.10.2022 tarihine kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalanmıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965473BIST