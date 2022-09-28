***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
28.09.2022 14:39
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/09/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/10/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
İlgi: 28.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızın kurumsal yönetim derecelendirme çalışması ile ilgili olarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) ile Bankamız arasında 01.10.2023 tarihine kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065654
BIST
16:113.231
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -34,42
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.220
16:1118,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0905
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:1117,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1078
|Açılış
|: 17,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8227
En Düşük
17,6326
16:11974,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,73
|Açılış
|: 974,65
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
976,42
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KUYAS
|8,80
|68.629.701
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|12.884.024
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|60.540.283
|% 9,98
|
|ARASE
|134,00
|80.239.494
|% 9,93
|
|ALKIM
|34,62
|157.667.133
|% 9,56
|
|ZOREN
|3,45
|511.120.565
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.234.804
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.409.706
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|61.027.378
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.105.107
|% -9,71
|
|THYAO
|69,70
|2.219.560.707
|% -1,83
|
|YKBNK
|7,28
|2.092.806.996
|% 0,55
|
|SASA
|68,45
|1.944.880.601
|% -0,80
|
|GARAN
|19,96
|1.875.972.711
|% 1,73
|
|AKBNK
|11,72
|1.795.416.823
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,94
|1.281.198.591
|% -1,01
|
|YKBNK
|7,28
|2.092.806.996
|% 0,55
|
|TSKB
|2,39
|600.406.539
|% -5,53
|
|SKBNK
|1,86
|464.105.107
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,85
|1.326.459.601
|% 0,13
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5170
|18,5390
|% 0,49
|
|Euro
|17,7823
|17,7977
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,6910
|19,7897
|% -0,20
|
|Frank
|18,7271
|18,8399
|% 1,16
|
|Riyal
|4,9048
|4,9294
|% 0,37
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|7,05
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,21
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.662
|-10,00
|
|Tam
|6.603
|6.679
|3,00
|
|Yarım
|3.213
|3.265
|2,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|1,22
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24TTKOM
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 104, 037 adet işlem
-
16:22KAPLM
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 74.85 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 054 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TOASO, GARAN
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 21 kaybederek (% -0.90 ) 2, 872
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, RODRG, ARASE, ENSRI