***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
20.10.2022 09:44
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
14.09.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19.10.2022
Davanın Konusu
Genel Kurul tarafından bedelsiz sermaye artırımı kararının alınmamış olması
Karşı Taraf(lar)
Ali İhsan Gürcan
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
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İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/624 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
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Alınan Karar
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Bir Sonraki Duruşma Tarihi
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Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Gerçek kişi bir pay sahibimiz tarafından, Bankamızın 23 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, son yıl karının ve dağıtılmamış önceki yıllara ilişkin karların sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz sermaye artırım kararı alınmamış olması gerekçesiyle, ilgili genel kurul kararının iptali talebiyle dava açıldığı öğrenilmiştir.
Duruşma tarihi, ilgili mahkeme tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde belirlenecektir.
Bankamız genel kurulunda alınan kararlar TTK, BDDK ve SPK düzenlemelerine uygundur. Bu çerçevede Bankamızın ve yatırımcılarımızın haklarının korunması için tüm yasal haklarımız kullanılacak olup, davaya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073018
BIST