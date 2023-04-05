***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi14.09.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi19.10.2022Davanın KonusuGenel Kurul tarafından bedelsiz sermaye artırımı kararının alınmamış olmasıKarşı Taraf(lar)Ali İhsan GürcanDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/624 EsasDavanın Duruşma Tarihi04.04.2023Alınan KararDavanın reddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar20.10.2022 tarihli açıklamamızda gerçek kişi bir pay sahibimiz tarafından, Bankamızın 23 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, son yıl karının ve dağıtılmamış önceki yıllara ilişkin karların sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz sermaye artırım kararı alınmamış olması gerekçesiyle, ilgili genel kurul kararının iptali talebiyle dava açıldığı duyurulmuştu.Söz konusu davaya ilişkin duruşmada, davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131728BIST