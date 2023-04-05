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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

05.04.2023 09:23
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
14.09.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19.10.2022
Davanın Konusu
Genel Kurul tarafından bedelsiz sermaye artırımı kararının alınmamış olması
Karşı Taraf(lar)
Ali İhsan Gürcan
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/624 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
04.04.2023
Alınan Karar
Davanın reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

20.10.2022 tarihli açıklamamızda gerçek kişi bir pay sahibimiz tarafından, Bankamızın 23 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, son yıl karının ve dağıtılmamış önceki yıllara ilişkin karların sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz sermaye artırım kararı alınmamış olması gerekçesiyle, ilgili genel kurul kararının iptali talebiyle dava açıldığı duyurulmuştu. 
Söz konusu davaya ilişkin duruşmada, davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131728


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