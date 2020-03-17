***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 17:59
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Genel Kurulu'nun 13.03.2020 günü yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu üye seçimi gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2020 tarihli kararı ile
-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine,
-Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. Gökhan Erün'ün Murahhas Üye olarak göreve devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830133
BIST
11:0487.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 351,78
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:046,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0535
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4593
En Düşük
6,3873
11:047,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:04312,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,31
|Açılış
|: 312,22
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.041.734
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|592.832
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|608.974
|% 9,95
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,34
|229.769.057
|% 1,64
|
|THYAO
|8,02
|221.138.177
|% 0,50
|
|GARAN
|8,40
|200.334.689
|% 0,12
|
|TSPOR
|2,61
|120.612.539
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,06
|96.888.297
|% 0,49
|
|TSPOR
|2,61
|120.612.539
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,06
|96.888.297
|% 0,49
|
|ODAS
|1,24
|51.712.292
|% 5,08
|
|IHLAS
|0,46
|14.657.683
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,81
|25.696.289
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7447
|7,7836
|% 0,74
|
|Frank
|6,6843
|6,7246
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7160
|1,7246
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|-24,96
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,47
|12,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-0,42
|
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