***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 18:38
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin üç aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve geleceğe yönelik beklentileri de içeren bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Bankamız internet sitesinde (www.yapikredi.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841917
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0893
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05379,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,34
|Açılış
|: 379,49
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7602
|8,8041
|% 1,38
|
|Frank
|7,1995
|7,2429
|% 1,28
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-23,19
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.488
|-24,40
|
|Tam
|2.491
|2.549
|-25,00
|
|Yarım
|1.213
|1.246
|-12,20
|
|Çeyrek
|609
|623
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,95
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|25,59
|25,59
|1,37
|
Seans Raporu
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17:59TKNSA
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17:56XU030
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17:56
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