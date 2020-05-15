***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 09:21
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 14 Mayıs 2020 tarihinde, 367 gün vadeli 198,500,000 ABD Doları ve 534,600,000 Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 780,000,000 ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 367 gün vadeli 100.000.000 ABD Doları kredi anlaşması imzalamıştır.
18 ülkeden 36 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,25 ve Euribor +%2,00 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte kredi kullanma tarihi olan 27 Mayıs 2020'ye kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan fonlama ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845245
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,8733
18:057,5100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,4976
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,86
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3685
|8,4104
|% 0,45
|
|Frank
|7,0533
|7,0958
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|7,34
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.508
|-10,80
|
|Tam
|2.535
|2.574
|-11,10
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|-5,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|35,19
|35,19
|-0,29
|
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