***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 14 Mayıs 2020 tarihinde, 367 gün vadeli 198,500,000 ABD Doları ve 534,600,000 Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 780,000,000 ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 367 gün vadeli 100.000.000 ABD Doları kredi anlaşması imzalamıştır.18 ülkeden 36 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,25 ve Euribor +%2,00 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte kredi kullanma tarihi olan 27 Mayıs 2020'ye kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan fonlama ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845245BIST