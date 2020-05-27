***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca 15.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 367 gün vadeli 198,500,000 ABD Doları ve 534,600,000 Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 780,000,000 ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte kredi kullanma tarihi olan 27 Mayıs 2020'ye kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredisi tutarının artabileceği duyurulmuştu.İlave katılımlar neticesinde Bankamızca sağlanan sendikasyon kredisi tutarı 283,500,000 ABD Doları ve 534,600,000 Avro olmak üzere yaklaşık toplam 870,000,000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846911BIST