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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2020 16:00
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca 15.05.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 367 gün vadeli 198,500,000 ABD Doları ve 534,600,000 Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 780,000,000 ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte kredi kullanma tarihi olan 27 Mayıs 2020'ye kadar gelebilecek katılımlarla sendikasyon kredisi tutarının artabileceği duyurulmuştu.
İlave katılımlar neticesinde Bankamızca sağlanan sendikasyon kredisi tutarı 283,500,000 ABD Doları ve 534,600,000 Avro olmak üzere yaklaşık toplam 870,000,000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846911


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Tam 2.472 2.495 1,10  
Yarım 1.207 1.219 0,50  
Çeyrek 603 610 0,80  
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