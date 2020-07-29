***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 19:14
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile denetim raporları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve geleceğe yönelik beklentileri de içeren bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Bankamız internet sitesinde (www.yapikredi.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863704
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1273
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05440,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,13
|Açılış
|: 440,00
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
441,01
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0312
|9,0765
|% 1,06
|
|Frank
|7,6035
|7,6494
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,60
|
|Altın Gr.
|440
|440
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.885
|2.927
|31,20
|
|Tam
|2.972
|3.017
|38,70
|
|Yarım
|1.442
|1.468
|14,50
|
|Çeyrek
|723
|736
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
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|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,37
|
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