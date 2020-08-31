***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 18:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Perakende Bankacılık Satış Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Özer İsfendiyaroğlu 31.08.2020 tarihi itibariyle Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871849
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0847
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05466,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,10
|Açılış
|: 466,42
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|40.232.804
|% 9,99
|
|CRDFA
|7,94
|16.370.249
|% 9,97
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GYHOL
|24,90
|56.270.051
|% -6,46
|
|DOAS
|14,70
|33.136.056
|% -5,77
|
|AKENR
|1,83
|91.642.465
|% -5,18
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|THYAO
|10,56
|571.031.347
|% -4,00
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3535
|7,3559
|% 0,31
|
|Euro
|8,7829
|8,7908
|% 1,03
|
|Sterlin
|9,8087
|9,8579
|% 0,48
|
|Frank
|8,1248
|8,1737
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9557
|1,9655
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,38
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
-
17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
-
17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
-
17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem