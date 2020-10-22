***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 22 Ekim 2020 tarihli kararı ile1- "Perakende Bankacılık Satış Yönetimi"nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın görevinden ayrılmasına istinaden- "Perakende Bankacılık Yönetimi"nin mevcut organizasyonda "Perakende Bankacılık Satış Yönetimi" altında yönetilen fonksiyonları için de görevlendirilmesine ve mevcut Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen'in bu görevi yürütmesine,- "Perakende Bankacılık Yönetimi" altında yönetilen "KOBİ ve OBİ Bankacılığı Segment Yönetimi" fonksiyonunun "Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi"ne devredilmesine,2- "Risk Yönetimi" fonksiyonunun, "Uyum ve İç Kontrol Yönetimi" altında birleştirilmesine ve yönetim isminin "Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetimi" olarak değiştirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883091BIST