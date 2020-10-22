***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 18:02
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22 Ekim 2020 tarihli kararı ile
1- "Perakende Bankacılık Satış Yönetimi"nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın görevinden ayrılmasına istinaden
- "Perakende Bankacılık Yönetimi"nin mevcut organizasyonda "Perakende Bankacılık Satış Yönetimi" altında yönetilen fonksiyonları için de görevlendirilmesine ve mevcut Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen'in bu görevi yürütmesine,
- "Perakende Bankacılık Yönetimi" altında yönetilen "KOBİ ve OBİ Bankacılığı Segment Yönetimi" fonksiyonunun "Kurumsal ve Ticari Bankacılık Yönetimi"ne devredilmesine,
2- "Risk Yönetimi" fonksiyonunun, "Uyum ve İç Kontrol Yönetimi" altında birleştirilmesine ve yönetim isminin "Uyum, İç Kontrol ve Risk Yönetimi" olarak değiştirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883091
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1244
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
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7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1251
|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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9,4453
En Düşük
9,2087
18:05485,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,26
|Açılış
|: 485,75
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|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9310
|7,9393
|% 1,62
|
|Euro
|9,3832
|9,3904
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,3548
|10,4067
|% 1,12
|
|Frank
|8,7117
|8,7642
|% 1,36
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,70
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