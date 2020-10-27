***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 15:31
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.
İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.
- 30.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da yer verdiğimiz Müflis Eksan İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İflas Masası İdare Memurluğu tarafından açılan davada İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/210 Esas Sayılı ve İstanbul 29.Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/192 Esas sayılı dosyalardan verilen kararların Yargıtay'ca Bankamız lehine Bozulmasını takiben İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/6 Esas sayılı dosyası ile devam eden davada yapılan bilirkişi incelemesinde verilen son raporda bankamızın 2.705.937,96.-TL anapara, 1.837.123.21.- TL. faiz alacağı olduğunu tespit eden Bilirkişi raporuna taraf itirazları reddedilerek, duruşması 26 Kasım 2020 tarihine ertelenmiştir.
- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884331
BIST
17:111.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:118,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:119,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 9,6550
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7169
En Düşük
9,5440
17:11501,33
En Yüksek
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|: 1,39%
|| 6,89
|Açılış
|: 501,33
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|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:09
|OSMEN
|22,00
|1.052.169
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.173.972
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.662.619
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.968
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,06
|1.900.472.686
|% 7,29
|
|GARAN
|6,86
|964.065.659
|% 1,33
|
|RTALB
|51,20
|890.467.363
|% 3,39
|
|SISE
|6,40
|835.094.642
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|805.790.806
|% 8,19
|
|TSKB
|2,06
|1.900.472.686
|% 7,29
|
|SKBNK
|1,85
|805.790.806
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|522.224.727
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,71
|386.196.891
|% 9,62
|
|YKBNK
|2,14
|476.912.697
|% 2,39
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1817
|8,1845
|% 1,25
|
|Euro
|9,6803
|9,6897
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,6305
|10,6838
|% 1,27
|
|Frank
|8,9796
|9,0337
|% 1,25
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 1,11
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|0,36
|
Seans Raporu
17:09
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17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de
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17:14ACSEL
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 981 adet işlem
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17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
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17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE