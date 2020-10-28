***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2020 09:30
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 367 gün vadeli 284 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 805 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.
20 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,50 ve Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884579
BIST
12:121.135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,20
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:128,2808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0960
|Açılış
|: 8,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2808
En Düşük
8,1715
12:129,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0753
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7342
En Düşük
9,6415
12:12505,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,80
|Açılış
|: 505,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DYOBY
|12,43
|17.212.031
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.056.064
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,02
|1.037.450.249
|% 7,45
|
|TSKB
|2,32
|995.137.167
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,81
|553.736.785
|% 5,85
|
|ASELS
|17,60
|530.087.371
|% 1,38
|
|GARAN
|6,82
|433.604.783
|% -1,16
|
|SKBNK
|2,02
|1.037.450.249
|% 7,45
|
|TSKB
|2,32
|995.137.167
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,81
|553.736.785
|% 5,85
|
|YKBNK
|2,15
|186.335.257
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,22
|258.924.162
|% -1,83
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2738
|8,2769
|% 1,13
|
|Euro
|9,7252
|9,7297
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,7061
|10,7598
|% 0,63
|
|Frank
|9,0367
|9,0911
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1972
|2,2082
|% 1,06
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-5,27
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,04
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-1,27
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 74 kaybederek (% -1.56 ) 1, 247
-
12:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TSKB, ALBRK
-
12:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SKBNK, TSKB, TRKCM
-
12:21XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 8, 056.00 milyon TL de
-
12:16XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de