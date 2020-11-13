***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28.10.2020 tarihli açıklamamız.Bankamızca 28.10.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 367 gün vadeli 284 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 805 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı ve sözleşmeye eklenen akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla sendikasyon kredi tutarı artabileceği duyurulmuştu.İlave katılım neticesinde Bankamızca sağlanan sendikasyon kredisi tutarı 334 milyon ABD Doları ve 440.5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık toplam 855 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888344BIST