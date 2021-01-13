***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca BNP Paribas, BofA Securities, HSBC, MUFG, J.P. Morgan ve Unicredit Bank'dan oluşan banka grubu Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla 13 Ocak 2021'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Katkı Sermaye başlıklı 8. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden sermaye benzeri tahvil (Basel III uyumlu sermaye) ihraç edilmesi hususu değerlendirilecektir. Söz konusu ihracın gerçekleşmesi durumunda yurt dışında ihraç edilen 9 Mart 2026 vadeli 500.000.000 ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınması hususu da değerlendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901830BIST