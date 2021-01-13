***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 14:08
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca BNP Paribas, BofA Securities, HSBC, MUFG, J.P. Morgan ve Unicredit Bank'dan oluşan banka grubu Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla 13 Ocak 2021'te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi amacıyla yetkilendirilmiştir. Piyasa koşullarının uygunluğuna göre söz konusu yatırımcı toplantılarını müteakip Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Katkı Sermaye başlıklı 8. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden sermaye benzeri tahvil (Basel III uyumlu sermaye) ihraç edilmesi hususu değerlendirilecektir. Söz konusu ihracın gerçekleşmesi durumunda yurt dışında ihraç edilen 9 Mart 2026 vadeli 500.000.000 ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınması hususu da değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901830
BIST
14:131.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,10
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
14:137,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
14:139,0726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0314
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
14:13444,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,71
|Açılış
|: 444,29
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PSDTC
|31,24
|16.347.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.347.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.347.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.347.571
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.484.220
|% -9,99
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|LUKSK
|36,22
|3.354.021
|% -7,13
|
|ESEN
|22,08
|212.174.971
|% -6,20
|
|THYAO
|13,12
|1.812.169.371
|% 2,02
|
|SISE
|7,75
|1.435.355.077
|% 1,44
|
|TKFEN
|19,01
|955.155.746
|% 2,20
|
|TCELL
|17,01
|935.852.515
|% 1,92
|
|PETKM
|5,21
|814.562.008
|% -1,51
|
|TSKB
|1,88
|551.209.334
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,45
|630.516.323
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,73
|690.628.905
|% 5,97
|
|SISE
|7,75
|1.435.355.077
|% 1,44
|
|PETKM
|5,21
|814.562.008
|% -1,51
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4416
|7,4458
|% -0,12
|
|Euro
|9,0641
|9,0724
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1520
|10,2029
|% -0,05
|
|Frank
|8,3529
|8,4032
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9797
|1,9896
|% -0,07
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,55
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.933
|3.008
|0,68
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,33
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,62
|56,62
|0,04
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:22ATSYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 895 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TKFEN, THYAO
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 62 artarak (% 0.26 ) 1, 386
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, AYCES, RAYSG, PSDTC, CMENT, TGSAS, DAGHL, VKING, TMPOL, ARMDA
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, KUTPO