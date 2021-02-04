***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 14:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.
İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.
- 27.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da yer verdiğimiz Müflis Eksan İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. İflas Masası İdare Memurluğu tarafından açılan davada İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2005/210 Esas Sayılı ve İstanbul 29.Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/192 Esas sayılı dosyalardan verilen kararların Yargıtay'ca Bankamız lehine Bozulmasını takiben İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/6 Esas sayılı dosyası ile devam eden davada 26 Kasım 2020 günlü duruşmada verilen kısa kararla 2.705.937,96.- TL'nın 03.06.2006 tarihinden itibaren uygulanacak avans faizi ile birlikte davacıya ödenmesine dair hüküm tesis edilmiştir. Gerekçeli Karar yazıldığında, tarafımızdan Temyiz yoluna başvurulacaktır.
- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907455
BIST
14:281.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:287,1196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0449
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:288,5472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:28414,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -7,24
|Açılış
|: 414,84
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.390.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|3.534.003
|% 9,97
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|SAMAT
|9,52
|124.399.680
|% -8,90
|
|BTCIM
|9,78
|12.051.245
|% -4,86
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.159.853.741
|% 2,24
|
|KARSN
|5,28
|997.336.236
|% 2,92
|
|KRDMD
|7,06
|888.228.216
|% 2,62
|
|GARAN
|10,08
|759.089.392
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,50
|672.509.838
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|672.509.838
|% -0,79
|
|KARSN
|5,28
|997.336.236
|% 2,92
|
|PEGYO
|2,56
|430.666.915
|% -1,92
|
|SISE
|7,77
|1.159.853.741
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|888.228.216
|% 2,62
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1067
|7,1107
|% -0,75
|
|Euro
|8,5341
|8,5394
|% -1,00
|
|Sterlin
|9,6401
|9,6885
|% -0,95
|
|Frank
|7,8620
|7,9094
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8926
|1,9021
|% -0,52
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-21,40
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-55,00
|
|Tam
|2.742
|2.813
|-55,21
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-26,70
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,36
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,12
|
|B. Petrol
|58,87
|58,87
|0,18
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40KONTR
Yüzde 6.80 oranında artışla 83.20 lira fiyatla işlem gören hissede 881, 293 adet işlem
-
14:39TKNSA
Yüzde 4.29 oranında artışla 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 263, 489 adet işlem
-
14:38BRISA
Yüzde 6.56 oranında artışla 26.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 214, 065 adet işlem
-
14:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 16 artarak (% 0.53 ) 1, 354
-
14:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, ARMDA, LINK, TACTR, AYCES, UZERB, ISKPL, DAGHL, SUMAS, DIRIT