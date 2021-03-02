***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Bağış ve Sponsorluk Politikası 02.03.2021 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olup, SPK'nın ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Söz konusu politikaya Bankamız internet sitesinin yatırımcı ilişkiler kısmından erişilebilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914653BIST