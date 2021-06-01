***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı ve Krediler Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurgün Eyüboğlu 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Bankamızdaki genel müdür yardımcılığı görevlerinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939412BIST