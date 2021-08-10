***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 18:02
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı ile
- Bankamız Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi'nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak yönetilmesine,
- "Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulmasına ve bu göreve, Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Cahit Erdoğan'ın atanmasına,
- "Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulması ve bu göreve Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı Muharrem Kaan Şakul'un atanmasına,
- Bankamız Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi'nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak yönetilmesine,
- Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulması ve bu göreve İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü Uğur Gökhan Özdinç'in atanmasına,
- Bankacılık Operasyonları Yönetim Başkanlığı'nın kurulmasına,
- Tahsilat ve Tasfiye Yönetiminden sorumlu Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı Mehmet Erkan Akbulut'un "Krediler Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına,
- Genel Müdür Yardımcılığı görevine yapılan atamalar için BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde ilgili görevlere atamaların yapılmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956981
BIST