***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı ile- Bankamız Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi'nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak yönetilmesine,- "Ticari ve KOBİ Bankacılık Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulmasına ve bu göreve, Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Cahit Erdoğan'ın atanmasına,- "Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulması ve bu göreve Kurumsal Bankacılık Satış Yönetim Başkanı Muharrem Kaan Şakul'un atanmasına,- Bankamız Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi'nin yeniden yapılandırılarak 2 ayrı fonksiyon olarak yönetilmesine,- Teknoloji, Veri ve Süreç Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı"nın kurulması ve bu göreve İştirakler Uygulama Geliştirme ve BT Yönetişim Direktörü Uğur Gökhan Özdinç'in atanmasına,- Bankacılık Operasyonları Yönetim Başkanlığı'nın kurulmasına,- Tahsilat ve Tasfiye Yönetiminden sorumlu Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı Mehmet Erkan Akbulut'un "Krediler Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına,- Genel Müdür Yardımcılığı görevine yapılan atamalar için BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde ilgili görevlere atamaların yapılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956981BIST