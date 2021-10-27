***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 09:20
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 367 gün vadeli 360,5 milyon ABD Doları ve 396,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 822 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.
19 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,15 ve Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972652
BIST
12:151.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.523
En Düşük
1.517
12:159,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1251
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
12:1511,1343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1072
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
12:15555,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,79
|Açılış
|: 555,75
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ATATP
|43,56
|33.096.847
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.134.950
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|31.181.995
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.498.199
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|6.254.104
|% 9,93
|
|KTSKR
|31,50
|77.844.399
|% -5,35
|
|GOODY
|8,09
|46.412.390
|% -5,27
|
|TIRE
|8,74
|21.371.599
|% -5,00
|
|FRIGO
|21,78
|6.679.119
|% -4,89
|
|TURSG
|4,91
|71.008.444
|% -3,91
|
|GARAN
|9,77
|1.561.911.485
|% 2,20
|
|SISE
|8,66
|361.816.500
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,64
|330.531.610
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.466.874
|% 1,21
|
|EREGL
|19,81
|295.345.080
|% 0,20
|
|GARAN
|9,77
|1.561.911.485
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,69
|268.508.772
|% 1,13
|
|TSPOR
|5,64
|330.531.610
|% 7,63
|
|AKBNK
|5,85
|301.466.874
|% 1,21
|
|ZOREN
|1,68
|85.698.437
|% 1,20
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6000
|9,6052
|% 1,32
|
|Euro
|11,1221
|11,1343
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1730
|13,2391
|% 1,40
|
|Frank
|10,4179
|10,4807
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5541
|2,5669
|% 1,31
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|2,61
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,40
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|44,00
|
|Tam
|3.632
|3.723
|42,23
|
|Yarım
|1.755
|1.801
|20,43
|
|Çeyrek
|880
|900
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|83,45
|83,45
|-0,42
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, KOZAA
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 06 artarak (% 0.00 ) 1, 334
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, GOZDE, AKFGY, PEGYO, ATATP, PENTA, HEDEF, KARYE, SELVA, ZRGYO
-
12:26
PENTA, ZRGYO, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
GOODY, KTSKR, TURSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında