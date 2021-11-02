***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 16:40
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021, 02.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: Sermaye Piyasası Kurulu'nun İMKB'de duyurulan 21.12.2005 tarihli yazısı ile Bankamıza hitaben yazılan 22.12.2005 tarihli yazısı.
İlgi'de kayıtlı yazılar ile SPK tarafından her mali tablo döneminde gelişmelere ilişkin açıklama yapılması talep edilmiş olup, bu kapsamda açıklamalarımız aşağıdadır.
- 03.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen davaya ilişkin herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
- Yapı Kredi Vakfı (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı) ile ilgili olarak açıklanması gereken herhangi bir gelişme yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974002
BIST
16:421.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:429,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5660
En Düşük
9,4675
16:4211,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0196
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:42549,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,38
|Açılış
|: 549,46
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:42
|VANGD
|6,49
|31.176.328
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|23.057.565
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.450.923
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.003.017
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,34
|120.355.296
|% 8,60
|
|KRGYO
|6,66
|49.456.551
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.356.856
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|331.787.495
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,39
|1.336.800.607
|% -9,56
|
|KARYE
|21,98
|126.132.269
|% -9,55
|
|GARAN
|10,13
|2.799.049.869
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,39
|1.336.800.607
|% -9,56
|
|THYAO
|15,40
|1.059.251.882
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,82
|751.516.110
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,06
|730.424.707
|% 1,85
|
|GARAN
|10,13
|2.799.049.869
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|751.516.110
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,39
|1.336.800.607
|% -9,56
|
|GSRAY
|4,20
|627.457.204
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,03
|263.430.824
|% 0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5612
|9,5660
|% 0,31
|
|Euro
|11,0867
|11,0942
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,9643
|13,0294
|% -0,22
|
|Frank
|10,4031
|10,4658
|% -0,41
|
|Riyal
|2,5342
|2,5469
|% -0,02
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,25
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.615
|3.705
|12,31
|
|Yarım
|1.747
|1.792
|5,95
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,66
|