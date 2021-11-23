***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 25.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız.İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Yapı Kredi Bank Malta Ltd.'nin tasfiye edilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş olduğu duyurulmuştu.Tasfiye işlemleri çerçevesinde Yapı Kredi Bank Malta'nın bankacılık yetkisinin iptaline ilişkin Avrupa Merkez Bankası'ndan gerekli onay alınmıştır. Tasfiye süreci devam etmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979211BIST