***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 15:19
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Yapı Kredi Bank Malta Ltd.'nin tasfiye edilmesine Bankamız Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş olduğu duyurulmuştu.
Tasfiye işlemleri çerçevesinde Yapı Kredi Bank Malta'nın bankacılık yetkisinin iptaline ilişkin Avrupa Merkez Bankası'ndan gerekli onay alınmıştır. Tasfiye süreci devam etmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979211
BIST
16:231.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 33,18
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:2312,0265
En Yüksek
|Değişim
|: -6,10%
|| -0,7808
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:2313,4706
En Yüksek
|Değişim
|: -6,70%
|| -0,9667
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:23687,07
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -51,48
|Açılış
|: 687,07
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler16:21
|RALYH
|14,74
|20.263.375
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|42.272.584
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.962.797
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|46.487.308
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.902.352
|% 9,99
|
|DITAS
|27,44
|122.040.150
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.601.589
|% -9,97
|
|GESAN
|22,92
|63.206.489
|% -8,98
|
|ADESE
|0,90
|149.727.888
|% -7,22
|
|TETMT
|235,80
|15.188.840
|% -6,95
|
|GARAN
|11,84
|4.102.526.242
|% 2,33
|
|THYAO
|19,18
|2.904.701.844
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,00
|2.205.910.297
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,53
|2.146.922.947
|% 2,62
|
|KRDMD
|8,84
|2.089.476.648
|% 1,49
|
|YKBNK
|3,53
|2.146.922.947
|% 2,62
|
|GARAN
|11,84
|4.102.526.242
|% 2,33
|
|AKBNK
|7,00
|2.205.910.297
|% 1,45
|
|PETKM
|8,00
|1.972.337.220
|% 0,88
|
|KRDMD
|8,84
|2.089.476.648
|% 1,49
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0815
|12,1030
|% -5,50
|
|Euro
|13,5360
|13,5610
|% -6,07
|
|Sterlin
|16,0324
|16,1128
|% -6,30
|
|Frank
|12,8221
|12,8994
|% -6,32
|
|Riyal
|3,2008
|3,2169
|% -6,09
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,05
|
|Altın Gr.
|682
|682
|-56,57
|
|Cumhuriyet
|4.479
|4.547
|-282,00
|
|Tam
|4.472
|4.602
|-264,31
|
|Yarım
|2.161
|2.225
|-128,64
|
|Çeyrek
|1.084
|1.113
|-63,92
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,98
|8,99
|-0,78
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,23
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:37BMSCH
Yüzde 6.97 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 722, 925 adet işlem
-
16:36ASELS
Yüzde 5.96 oranında artışla 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 705, 805 adet işlem
-
16:35XU100
Endeks 1, 817 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 38, 860.00 milyon TL de
-
16:35KARTN
Yüzde 9.93 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 175 adet işlem
-
16:33KUYAS
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 464, 073 adet işlem