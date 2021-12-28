***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu üyelerinden Niccolo Ubertalli ve Wolfgang Mag. Schilk Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle istifa etmiştir.Boşalan üyeliklerin durumu değerlendirilmekte olup, yönetim kurulumuz mevcut yapısı ile görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986758BIST