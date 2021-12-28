***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 18:29
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinden Niccolo Ubertalli ve Wolfgang Mag. Schilk Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Boşalan üyeliklerin durumu değerlendirilmekte olup, yönetim kurulumuz mevcut yapısı ile görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986758
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,8502
|11,8570
|% 0,30
|
|Euro
|13,4137
|13,4484
|% 0,46
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,45
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
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|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|0,03
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|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-0,07
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