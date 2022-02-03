***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 19:01
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve geleceğe yönelik beklentileri de içeren bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Bankamız internet sitesinde (www.yapikredi.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999338
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5824
En Düşük
13,5079
18:0515,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0358
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5847
En Düşük
15,4824
18:05787,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 787,75
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
789,28
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5524
|13,5674
|% -0,02
|
|Euro
|15,5325
|15,5651
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,3865
|18,4787
|% 0,01
|
|Frank
|14,6812
|14,7696
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6042
|3,6222
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,44
|
|Altın Gr.
|787
|788
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,03
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|0,33
|