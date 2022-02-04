***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 4 Şubat 2022 tarihli kararı ile, Bankamız İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Özden Önaldı'nın atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına ve 7 iş günü içinde olumsuz cevap alınmadığı takdirde 4 Şubat 2022 tarihi itibarı ile göreve atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999562BIST