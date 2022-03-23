***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 23.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu'muzun 23.03.2022 tarihli kararı ile- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine,- Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. Gökhan Erün'ün Murahhas Üye olarak göreve devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012513BIST