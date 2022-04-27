***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli kararı ile tahsili gecikmiş alacak tutarı 28.02.2022 tarihi itibarıyla toplam 1.324.434.393,08 TL olan alacağın, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş., İlke Varlık Yönetim A.Ş., Birleşim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Arsan Varlık Yönetim A.Ş. ve Diriker Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 205.038.560,99 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024360BIST