***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 18:06
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli kararı ile tahsili gecikmiş alacak tutarı 28.02.2022 tarihi itibarıyla toplam 1.324.434.393,08 TL olan alacağın, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş., İlke Varlık Yönetim A.Ş., Birleşim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Arsan Varlık Yönetim A.Ş. ve Diriker Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 205.038.560,99 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024360
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0249
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0880
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
18:05898,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -7,91
|Açılış
|: 898,44
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8196
|14,8230
|% 0,16
|
|Euro
|15,6419
|15,6559
|% -0,58
|
|Sterlin
|18,5014
|18,5942
|% -0,26
|
|Frank
|15,2275
|15,3193
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9400
|3,9597
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-20,53
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,41
|