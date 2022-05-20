***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2019, 23.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 25.10.2019 ve 23.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.Bankamızın yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta'nın 60.000.000 Euro olan sermayesi tasfiye işlemleri çerçevesinde 1.165 Euro'ya ve Yapı Kredi Malta'da yaklaşık %100 pay sahibi olan yurtdışı doğrudan bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Holding B.V.'nin 102.000.000 Euro olan sermayesi ise 41.999.520 Euro'ya indirilmiştir. Sermaye azaltımları neticesinde yaklaşık 60 Milyon Euro tutarındaki bakiye Bankamız hesaplarına ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031567BIST