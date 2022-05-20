***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 18:33
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2019, 23.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.10.2019 ve 23.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Bankamızın yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta'nın 60.000.000 Euro olan sermayesi tasfiye işlemleri çerçevesinde 1.165 Euro'ya ve Yapı Kredi Malta'da yaklaşık %100 pay sahibi olan yurtdışı doğrudan bağlı ortaklığımız Yapı Kredi Holding B.V.'nin 102.000.000 Euro olan sermayesi ise 41.999.520 Euro'ya indirilmiştir. Sermaye azaltımları neticesinde yaklaşık 60 Milyon Euro tutarındaki bakiye Bankamız hesaplarına ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031567
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0303
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05945,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,21
|Açılış
|: 945,18
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8707
|15,8722
|% 0,19
|
|Euro
|16,7472
|16,8415
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,8524
|19,9519
|% 0,55
|
|Frank
|16,2875
|16,3856
|% 0,20
|
|Riyal
|4,2356
|4,2568
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|4,59
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,86
|