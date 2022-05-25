***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 18:10
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız 367 gün vadeli 349,5 milyon ABD Doları ve 431,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 810 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.
19 ülkeden 37 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredimizin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %2,75 ve Euribor + %2,10 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032457
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0158
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1482
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05973,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,65
|Açılış
|: 973,12
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3400
|16,3488
|% -0,10
|
|Euro
|17,5056
|17,6177
|% 0,85
|
|Sterlin
|20,5065
|20,6093
|% -0,05
|
|Frank
|16,9703
|17,0725
|% 0,20
|
|Riyal
|4,3454
|4,3672
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,46
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,09
|